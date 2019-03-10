На борту находились 157 человек, точное количество жертв пока не сообщается.

В Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, авария самолета, который следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби, произошла 10 марта в 08:44 по местному времени.

«Подтверждено, что авария произошла в 08:44», - сообщил представитель авиакомпании Ethiopian Airlines.

По словам представителя, на борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Причину падения самолета и информацию о лицах, которые могли выжить, представитель не сообщил.

Отмечается, что авария произошла незадолго после взлета из аэропорта столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

На борту пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, который в воскресенье, 10 марта, потерпел крушение в Эфиопии, граждан Украины среди пассажиров, предварительно, не было. Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

«По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии», - говорится в сообщении.