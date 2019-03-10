В компании Ethiopian Airlines раскрыли детали крушения в Эфиопии самолета Boeing 737, на борту которого находились 157 человек. Об этом сообщает Reuters.

По словам генерального директора авиакомпании Теволде Гебре Мариам, перед крушением пилот сообщил о трудностях и запрашивал разрешения вернуться назад. Кроме того, он отметил, что им управлял высококлассный пилот и у самолета не было никаких технических проблем.

Гендиректор компании подтвердил, что люди погибли в результате столкновения самолета с землей. На борту находились граждане Кении (32 человека), Эфиопии (17 человек), Канады (18 человек), США (восемь человек), Британии (семь человек), Франции (семь человек), Египта (шесть человек), Нидерланды (пять граждан), Индии и Словакии (по четыре человека). Также на борту были жители Австрии, Швеции и России (по три человека), а также Марокко, Испании, Польши и Израиля (по два человека).

Напомним, сегодня стало известно, что в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. Авария самолета, который следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби, произошла 10 марта в 08:44 по местному времени.

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Причину падения самолета представитель не сообщил. Авария произошла незадолго после взлета из аэропорта столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

Позже стало известно, что в результате крушения в Эфиопии лайнера Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.