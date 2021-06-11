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Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что в северных районах Эфиопии начался голод.

По данным аналитиков ООН, около 350 тыс. местных жителей оказались в условиях «глубочайшего кризиса» - эти люди находятся в регионе Тыграй, где недавно закончилась кровопролитная война местных повстанцев с эфиопской армией, а также в соседних регионах Амхара и Афар, передает ВВС.

В результате военного конфликта 1,7 млн эфиопцев были вынуждены покинуть свои дома.

Международные эксперты считают, что в пострадавших регионах разразился настолько серьезный продовольственный кризис, что люди начали умирать от голода. Мы рассказывали о ходе войны в Эфиопии и о ее причинах.
ForUm

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