Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что в северных районах Эфиопии начался голод.

По данным аналитиков ООН, около 350 тыс. местных жителей оказались в условиях «глубочайшего кризиса» - эти люди находятся в регионе Тыграй, где недавно закончилась кровопролитная война местных повстанцев с эфиопской армией, а также в соседних регионах Амхара и Афар, передает ВВС.

В результате военного конфликта 1,7 млн эфиопцев были вынуждены покинуть свои дома.

Международные эксперты считают, что в пострадавших регионах разразился настолько серьезный продовольственный кризис, что люди начали умирать от голода. Мы рассказывали о ходе войны в Эфиопии и о ее причинах.