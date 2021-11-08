В связи с обострением ситуации безопасности и введением чрезвычайного положения в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Тем гражданам, которые находятся на территории Эфиопии, настоятельно рекомендуется избегать посещения северо-западных провинций страны, ограничить передвижения между населенными пунктами, зарегистрироваться в электронной системе «Друг» (https://friend.mfa.gov.ua), отслеживать сообщения по развитию ситуации и рассмотреть возможность сокращения срока пребывания в стране.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Эфиопии (телефон «горячей линии»: +251 (967) 41-90-01, электронная почта: [email protected]). gov.ua) или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, электронная почта: [email protected]