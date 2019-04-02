Послы стран Большой семерки (G7) поприветствовали предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter.

«Послы G7 приветствуют предварительные выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной атмосфере», - говорится в заявлении.

Кроме того, послы призвали кандидатов и их команды во втором туре президентских выборов действовать в соответствии с законом.

Как ранее сообщал ForUm, специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва заявил, что первый тур выборов в Украине был конкурентным, а процесс голосования избирателями оценен положительно в целом.

В свою очередь представитель наблюдателей от Европарламента в международной миссии наблюдателей за выборами в Украине Дариуш Росати заявил, что, несмотря на некоторые негативные факторы, в частности, влияние со стороны России и распространение фейков, выборы в Украине состоялись.

Республиканский международный и Национальный демократический институты США считают, что первый тур выборов президента Украины был свободным, честным и демократическим.