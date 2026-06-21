Дух Евіана замість «душка» Анкориджа: що показав Україні та світу саміт G7

Група семи провідних держав Заходу на саміті, що пройшов на французькому курорті Евіан погодила новий план озброєння України та посилення санкцій проти ключових галузей російської економіки, включаючи нафтогазовий сектор. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Обговорення російсько-української війни на саміті G7 в Евіані, змусило так звану владу країни-агресорки дістати із загашників валер’янку, позаяк президент Трамп, котрий систематично заграє з кремлівським диктатором цього разу вперше підтримав політичні установки «сімки» по Україні.

Загальну температуру по Евіан-палаті виміряв британський прем’єр Кір Стармер. «Усі країни G7 продемонстрували справжнє почуття єдності, загальний консенсус з приводу того, що ситуація змінюється. Україна показала, що вона може не лише захищати себе, а й відвойовувати свої території та завдавати серйозних збитків Росії»,- зауважив господар Даунінг-стріт, 10.

Водночас канцлер ФРГ Фрідріх Мерц за підсумками саміту констатував: «Дуже чудово, що всі партнери G7 єдині в оцінці ситуації. Це, як я вважаю, дуже хороша новина, оскільки в останні дні та тижні російсько-українська війна набула нової динаміки». .

«Ми зобов’язуємося відчутно посилити тиск на російську військову економіку. У цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема щодо нафтового та газового секторів», — йдеться у підсумковій заяві G7.

Засвідчивши «незмінність підтримки України», держави-члени «сімки» також пообіцяли нашій з вами країні «збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також далекобійних озброєнь».

У якості бонусу Трампу, західні союзники також підтримали мирну угоду США з Іраном і таким чином був зведений нанівець подразник у відносинах між Сполученими Штатами та іншими членами G7. Поряд з тим, підтримавши угоду щодо відкриття Ормузької протоки, євролідери назвали це «чудовим моментом» для вжиття додаткових заходів проти путінської Росії.

Доєднавшись до жорсткої антиросійської декларації саміту G7 і заявивши про готовність повернути санкції США проти російської нафти, Дональд Трамп поспілкувався у різних форматах з президентом Володимиром Зеленським.

«Наші команди працюватимуть над тим, щоб нам цього разу вдалося отримати ліцензії на виробництво протибалістичних систем і ракет», - повідомив за підсумками бесіди нинішній господар Банкової, додавши, що очільник Білого дому «позитивно поставився» до його прохання. Нагадаємо, що починаючи з 2025 року, Україна просила у США ліцензії на виробництво систем Patriot та ракет до них, проте Вашингтон повсякчас ігнорував ці запити.

На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про появу «першого реального шансу» до мирного врегулювання в Україні. «Ми спільно з Зеленським дали зрозуміти американському президентові, що готові до мирних переговорів. Однак ці переговори мають починатися з правильної відправної точки. Те, що залишається неприйнятним, це вимога Росії про те, що Україна має відмовитися від вільної частини Донбасу», - заявив Мерц. «Росія завжди добре захищала себе і відбивала атаки, але у своїй історії вона ніколи не була особливо успішною у веденні агресивних воєн. Сьогодні, як і вчора ввечері, у мене склалося враження, що президент Трамп поступово стає дедалі сприйнятливішим до такої оцінки ситуації», - додав німецький лідер.

Між тим, на переконання експертів, загалом, межі зрушень, що відбуваються в американських підходах до України, РФ та Європи можна буде оцінити за підсумками саміту НАТО в Анкарі, наміченого на 7–8 липня.

Вельми показово, що вже після закінчення саміту «сімки» Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентами Трампом і Макроном. «Важлива координаційна розмова, яка може багато змінити. Вдячний президенту Трампу за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру. Також дякую президенту Макрону за відмінну організацію саміту та незмінно сильну спільну роботу», - зазначив глава держави.

Водночас Bloomberg повідомляє, що Білий дім вивчить можливість надання американським оборонним компаніям дозволів на виробництво зброї за ліцензією в Європі та Україні.

Повідомляється, що нинішній господар Овального кабінету планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням надати ліцензії на виготовлення озброєння європейським та українським підприємствам, аби вирішити проблему дефіциту ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, які необхідні Україні для збиття російських балістичних ракет.

Оскільки запаси США значно вичерпалися під час війни з Іраном, а нарощування власного виробництва потребує значного часу, президент США розглядає ліцензування як швидкий спосіб посилити союзників, констатує агентство.

Слід зазначити, що традиційно США вкрай ретельно оберігають свої технології та ліцензії через побоювання за інтелектуальну власність та безпеку ланцюгів постачання. Проте деякі види озброєнь, як-от ракети Patriot, уже виробляють у Німеччині. І з цієї точки зору «ліцензійні» акценти, які прозвучали на саміті вселяють оптимізм.

«Саміт G7 з точки зору інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчать зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського з Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов’язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема це стосується тези підсумкового документа про «можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні». Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ППО «Patriot». А можливо йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного, ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною (про «карти» і «козирі» теж не згадував), ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може нема що сказати, а може ще не вирішив, що робити далі по відношенню до російсько-української війни, і не хоче брати на себе якісь публічні зобов’язання хоча раніше для нього це не було проблемою», - констатує політолог Володимир Фесенко.

На переконання експерта, найбільш цікавий нюанс полягає в тому, що в підсумковому документі жодного слова не має про мирні переговори з Росією.

«Чому це так? Може лідери країн G7 не бачать зараз сенсу в таких переговорах, навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів? Можливо саме тому акцент в спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці (прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни). В цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились «збільшити постачання» не лише «засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів», а також і «засобів дальнього радіуса дії». Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети? Все ж таки я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась, і переговори будуть не про поступки України, а з позицій сили (з боку України) і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає: або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни з набагато більшими втратами для Росії», - підсумовує політолог.