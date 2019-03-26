Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении гражданке Украины, которая осуществила взносы в поддержку одной из политических партий на общую сумму более 2,2 млн грн, оставшись при этом анонимным лицом, то есть совершила преступление, предусмотренное ст. 159-1 УК Украины. По данным источников СМИ в прокуратуре, речь идет о партии «Батькивщина».

Печерский районный суд Киева избрал подозреваемой в незаконном финансировании «Батькивщины» меру пресечения в виде личного обязательства.

Издание Bihus.info сообщило, что подозрение объявили киевлянке Анастасии Гребенюк, мать которой работает в ПриватБанке.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала 4 облгаза и обязала их провести перерасчет всем потребителям до 12 апреля.

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, в 17-ти отчетах зафиксированы нарушения.

Служба безопасности Украины начала расследовать пропажу документа с секретной информацией о кандидатах на пост директора Национального антикоррупционного бюро, переданную в Администрацию Президента в апреле 2015 года.

Осужденная по делу о смертельном ДТП с шестью жертвами Елена Зайцева обжаловала приговор Киевского районного суда Харькова

В Министерстве социальной политики допустили возвращение к безналичным субсидиям тем получателям, которые задолжали за коммуналку. Об этом рассказал глава министерства Андрей Рева.

В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно статуса Голанских высот.

Европейский Союз предложил комитету Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Депутаты Европарламента поддержали предложение отменить обязательный переход на летнее время.

26 марта отмечается День Национальной гвардии Украины.

Закон о признании участниками боевых действий тех, кто боролся за независимость Украины в XX веке, в том числе представителей УПА, вступил в силу.

Эксперты британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory (FEL) выявили у большинства из 200 образцов разбитого Ту-154М экс-президента Леха Качиньского следы тротила.

В Киеве неизвестные напали на приемную народного депутата Украины Борислава Березы.

26 марта на улице Юрия Ильенко в Киеве произошла авария с участием полицейского автомобиля Toyota Prius. Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту ДТП.