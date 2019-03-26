Служба безопасности Украины начала расследовать пропажу документа с секретной информацией о кандидатах на пост директора Национального антикоррупционного бюро, переданную в Администрацию Президента в апреле 2015 года.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

Указано, что в январе текущего года СБУ начала расследование по факту утраты секретного документа.

«В ходе досудебного расследования установлено, что неустановленными лицами была совершена потеря документа Службы безопасности Украины № 330 от 01.04.2015, содержащего государственную тайну, путем нарушения установленного законом порядка обращения с указанными документами», - сказано в материалах дела.

Отмечается, что в апреле 2015 года СБУ создала документ «Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины», подписанный председателем Службы безопасности Украины (Валентином Наливайченко) и адресован главе Администрации Президента (Борису Ложкину), которому присвоен гриф ограничения доступа «секретно».

Указанный документ распечатан в 2-х экземплярах и зарегистрирован 1 апреля 2015 года под № 330 в журнале «Регистрации выходных документов за подписью руководства Службы безопасности Украины, направленных в высшие органы власти».

Первый экземпляр вышеуказанного документа был направлен в Администрацию наручным способом и получен под росписку должностным лицом АП 1 апреля в 13:20.

Второй экземпляр документа приобщен к делу «Документы (докладные записки, сообщения, письма и т.д.) по вопросам оперативно-служебной деятельности подразделений, органов, учреждений СБ Украины, направленные в высшие органы власти Украины».

Кроме этого установлено, что 6 апреля 2015 года СБУ создала документ №354 «О проверке кандидатов на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины».

Он также распечатан в 2-х экземплярах и зарегистрирован в журнале выходных документов.

Первый экземпляр вышеуказанного документа доставлен в Администрацию Президента в 18:20 6 апреля 2015 года, а второй приобщен к материалам СБУ.

В декабре 2018 года спецслужба направила в Администрацию Президента запрос о подтверждении наличия в АП документов Службы безопасности Украины № 330 от 1 апреля 2015 и № 354 от 6 апреля 2015 года.

Согласно ответам от января текущего года документ с исходящим номером №354 от 6 апреля 2015 зарегистрирован в регистрационно-справочной базе входящих документов Администрации Президента, а документ с исходящим номером №330 от 1 апреля 2015 года в АП не зарегистрирован.

Таким образом, СБУ решила расследовать пропажу данного документа и через суд в марте текущего года получила доступ ко вторым оригиналам указанных документов, хранящимся в режимном управлении Службы безопасности Украины.

Отмечается, что указанные журналы и вторые экземпляры документов могут быть использованы в качестве доказательства важных фактов и обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства, в частности причастных к совершению преступления лиц, а также необходимы для проведения ряда судебно-почерковедческих экспертиз.