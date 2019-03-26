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26 марта отмечается День Национальной гвардии Украины.

Праздник установлен Указом Президента от 18 марта 2015 года.

«Национальная гвардия рождена революцией Достоинства. В марте 2014 года, когда сильный и жестокий враг угрожал самому существованию нашей страны, многие добровольцы прямо с Майдана ушли в ряды новосозданной Нацгвардии, чтобы защитить страну. Гвардейцы стали надежным щитом нашей страны, одними из первых вступили в бой и остановили продвижение российского агрессора на востоке», - говорится в поздравлении секретаря СНБО Александра Турчинова.

За 5 лет существования 219 представителей Национальной гвардии погибли в боях на Донбассе, 812 получили ранения, еще 14 пропавших без вести, сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

«Немного цифр на первую 5 годовщину НГУ: 45 тысяч личного состава (законом предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тысяч); 34495 участников боевых действий; 1364 отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно; три Героя Украины (посмертно) – генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов; всего – 219 погибших в АТО и ООС; 812 раненых и травмированных на войне; 14 пропавших без вести», - написал он в Facebook.
ForUm

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