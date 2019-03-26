Осужденная по делу о смертельном ДТП с шестью жертвами Елена Зайцева обжаловала приговор Киевского районного суда Харькова, сообщает UA: Харьков.

Как рассказала руководитель аппарата суда Наталья Бардина, жалобы от Зайцевой и ее защитницы Юлии Плетневой поступили сегодня, 26 марта.

По ее словам, теперь эту жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова.

Плетнева подтвердила, что с сегодняшнего дня представляет интересы Зайцевой. Апелляционную жалобу защитница пока не комментирует. Детали пообещала озвучить через несколько дней.

Ранее интересы Елены Зайцевой в суде представляли адвокаты Юлия Козырь, Евгений Мельниченко и Максим Стець.

Напомним, 26 февраля суд в Харькове признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком по 10 лет каждому.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица подал апелляционную жалобу на приговор своего подзащитному.