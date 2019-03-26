Закон о признании участниками боевых действий тех, кто боролся за независимость Украины в XX веке, в том числе представителей УПА, вступил в силу.

6 декабря 2018 за закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке» проголосовали 236 нардепов.

Законом предоставлен статус участника боевых действий лицам, которые участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке» признаны борцами за независимость Украины в XX веке.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Напомним, в феврале президент Польша Анджей Дуда обвинил УПА и дивизию «Галичина» в геноциде поляков.