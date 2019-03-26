Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства подозреваемой в незаконном финансировании партии «Батькивщина».

Как сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, суд удовлетворил ходатайство прокуроров, передает «Украинская правда».

«Мера пресечения избрана сроком на 2 месяца. При этом суд возложил на нее обязанности прибывать по вызову следователя и прокурора, не отлучаться из населенного пункта, где она проживает (Киев), сообщать об изменении места жительства», - сказала Максимец.

Она пояснила, что санкция инкриминируемой статьи (ч. 4 ст. 159-1 Уголовного кодекса) не позволяет просить для подозреваемой взятие под стражу.

«Но если она будет нарушать обязанности, к ней могут применить более строгую меру пресечения. И это было ей разъяснено в решении суда», - добавила Максимец.

В то же время издание Bihus.info сообщило, что подозрение за анонимное финансирование партии «Батькивщина» объявили киевлянке Анастасии Гребенюк, мать которой работает в ПриватБанке.

Как ранее сообщал ForUm, следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении гражданке Украины, которая осуществила взносы в поддержку одной из политических партий на общую сумму более 2,2 млн грн, оставшись при этом анонимным лицом, то есть совершила преступление, предусмотренное ст. 159-1 УК Украины.