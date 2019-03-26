также в разделеОбщество
ГПУ закрыла дело против владельцев «Гавриловских цыплят» 7
Зайцева обжаловала приговор 26
Денисова отправила Москальковой медицинские справки о состояния здоровья Гриба 12
Укрзализныця назначила 7 дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники 15
В ГМС выдали украинский загранпаспорт «вору в законе» из РФ 29
За нападение на ювелирку в Борисполе задержали банду азербайджанцев 15
В Германии опровергли информацию продаже MP5 для украинской полиции 20
Патрульной, издевавшейся над пьяным мужчиной, дали 3 года условно 16
Дела о незаконном обогащении еще двух нардепов закрыты 20
Суд отменил ограничение количества льготных поездок 30
НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении Ляшко 30
В Чехии начали судить вероятного боевика «ДНР» 27
Синоптик пообещала: в среду зима помашет ручкой 60
Украинке, внесшей «Батькивщине» 2,2 миллиона, сообщили о подозрении 169
На границе с Крымом задержан боевик «Русской православной армии» 68
Фильм об убийстве Гандзюк выйдет на телеэкраны 14
СБУ расследует пропажу секретных документов о кандидатах в главы НАБУ 66
НАБУ закрыло дело против Семочко 29

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства подозреваемой в незаконном финансировании партии «Батькивщина».

Как сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, суд удовлетворил ходатайство прокуроров, передает «Украинская правда».

«Мера пресечения избрана сроком на 2 месяца. При этом суд возложил на нее обязанности прибывать по вызову следователя и прокурора, не отлучаться из населенного пункта, где она проживает (Киев), сообщать об изменении места жительства», - сказала Максимец.

Она пояснила, что санкция инкриминируемой статьи (ч. 4 ст. 159-1 Уголовного кодекса) не позволяет просить для подозреваемой взятие под стражу.

«Но если она будет нарушать обязанности, к ней могут применить более строгую меру пресечения. И это было ей разъяснено в решении суда», - добавила Максимец.

В то же время издание Bihus.info сообщило, что подозрение за анонимное финансирование партии «Батькивщина» объявили киевлянке Анастасии Гребенюк, мать которой работает в ПриватБанке.

Как ранее сообщал ForUm, следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении гражданке Украины, которая осуществила взносы в поддержку одной из политических партий на общую сумму более 2,2 млн грн, оставшись при этом анонимным лицом, то есть совершила преступление, предусмотренное ст. 159-1 УК Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги