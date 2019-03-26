Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, в 17-ти отчетах зафиксированы нарушения.

Как сообщает пресс-служба НАПК, наиболее распространенными среди зафиксированных нарушений были наличие налогового долга у субъектов, которые осуществляли взносы, а также неполнота указанных данных.

Финансовые отчеты, которые подавались распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядка представления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос (в соответствии со ст. 15 ЗУ «О политических партиях в Украине», ст. 43 ЗУ «О выборах Президента Украины»).

Так, нарушения выявлены в промежуточных финансовых отчетах кандидатов с высоким рейтингом: шоумена Владимира Зеленского, лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и