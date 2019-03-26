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Депутаты Европарламента поддержали предложение отменить обязательный переход на летнее время, сообщает BBC.

С 2021 года каждое государство-член ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов два раза в год - на час вперед весной и на час назад осенью.

В соответствии с существующими правилами каждая страна из состава Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября возвращается к зимнему.

В Европе проводили общественные слушания по этому вопросу - и 84% респондентов высказались против перевода стрелок.

Переход на летнее время в ЕС является обязательным с 2001 года и направлен на улучшение работы внутреннего рынка и снижение затрат на электроэнергию.

Напомним, японская власть отказалась от перехода на летнее время до летних Олимпийских игр 2020 года, которые будут проходить в Токио. 
ForUm

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