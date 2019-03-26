Полиция выясняет обстоятельства конфликта в приемной народного депутата Украины Борислава Березы.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, в 13:07 в дежурную часть поступило сообщение прохожего о том, что на улице Александра Сабурова в Киеве у приемной народного депутата находятся подозрительные люди с оружием.

Предварительно установлено, что неизвестные пытались попасть к народному депутату на прием граждан, однако охрана их не пустила. Возник конфликт, после которого визитеры, несмотря на попытки охраны заблокировать их, протаранив машину, скрылись на автомобиле «Рендж Ровер». Впоследствии эту машину с механическими повреждениями без номерных знаков обнаружили на стоянке по улице Теодора Драйзера.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства, проводит осмотр места происшествия, общается со свидетелями и очевидцами. Оперативники разыскивают лиц, спровоцировавших конфликт в приемной народного депутата. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Сам Береза считает, что таким образом кто-то ему передавал «привет».