Следователи СБУ сообщили о подозрении гражданке Украины, которая осуществила взносы в поддержку одной из политических партий на общую сумму более 2,2 млн грн, оставшись при этом анонимным лицом, то есть совершила преступление, предусмотренное ст. 159-1 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Во время досудебного расследования установлено, что указанная гражданка, осознавая запрет на осуществление взносов в поддержку политических партий анонимными лицами, вступила в предварительный сговор с руководителем отделения одного из украинских банков, которая, в свою очередь, использовав служебное положение и воздействие на персонал банка, обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены незаконные банковские операции.

Так, с целью незаконного внесения денежных средств с сокрытием их действительного происхождения подозреваемая внесла на расчетный счет политической партии более 2,2 млн грн, при этом незаконно использовав персональные данные 15 граждан Украины и не указав себя как владельца средств и их плательщика, таким образом оставшись анонимным лицом.

По результатам следствия лицу, осуществлявшему анонимное финансирование политпартии, объявлено подозрение по ч. 4 ст. 159-1 УК Украины (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации). Решается вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка.

Следственные действия продолжаются.

По данным источников Украинской правды в прокуратуре, речь идет о «Батькивщине».

Как сообщал ForUm, СМИ выяснили, что «Батькивщину» финансируют «обнищавшие украинцы».