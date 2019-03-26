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26 марта, на улице Юрия Ильенко в Киеве произошла авария с участием полицейского автомобиля Toyota Prius, сообщает Информатор.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 05:30 вторника. 

Водитель патрульной машины уснул за рулем, от чего авто занесло, и оно врезалось в электроопору.

В результате аварии пострадала девушка-полицейская. Ее с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.

Автомобиль получил серьезные повреждения всей передней части и моторного отсека из-за столкновения со столбом. 

Экипажи патрульной полиции, скорая помощь и следователи работали на месте происшествия.
ForUm

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