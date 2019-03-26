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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала 4 облгаза и обязала их провести перерасчет всем потребителям до 12 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«НКРЭКУ оштрафовала Хмельницкгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз и Харьковгаз и обязала сделать перерасчет всем потребителям до 12 апреля. А еще регулятор обратился в АМКУ относительно признаков злоупотребления облгазами монопольным положением», - говорится в сообщении компании в Facebook.

Проверки незаконных доначислений облгазов и газсбытов группы РГК продолжаются: на очереди быть оштрафованными из-за применения «газовых коэффициентов» - Черновцыгаз, Запорожгаз, Черниговгаз и Львовгаз.

«И, что самое важное, не только оштрафовать, но и обязать произвести перерасчет объемов потребления по всем бытовым потребителям до 18 апреля», - подчеркнули в НАК.

Напомним, 23 марта НКРЭКУ оштрафовала компании Винницагаз, Волыньгаз и Киевоблгаз на 850 тыс. грн каждую и обязала их до 5 апреля перечислить платежки бытовым потребителям.
ForUm

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