также в разделеЭкономика
Почти 9 миллионам украинцев повысили пенсии 18
В Украину заходит французская авиакомпания 23
В Украине заработал онлайн-мониторинг расходов на ремонт дорог 19
ПФ завершил выплату наличными субсидий пенсионерам 17
Еще 4 облгаза оштрафованы за доначисления в платежках 41
Укрзализныця объяснила, как указано время в билетах в связи с переводом часов 17
Нацбанк выпустил памятные монеты, посвященные томосу 27
В Nord Stream 2 признали, что «Северный поток-2» не заменит транзит через Украину 45
Минэнерго РФ надеется на сохранение транзита газа через Украину 53
Укртрансгаз предложил Венгрии воспользоваться украинскими ПХГ 38
Российская компания решила отказаться от украинских ракет 165
Омелян рассказал, где разместят капсулы для украинского Hyperloop 72
НБУ прогнозирует замедление роста ВВП в 2019 году 36
НКРЭКУ оштрафовала 3 облгаза за доначисления в платежках 63
Курс гривни снова поднялся выше психологических отметок 81
Украина в январе импортировала газа на $57 миллионов 23
В Украине снова выросли цены на автогаз 41
40% миллионеров в Украине – женщины 30

В Министерстве социальной политики допустили возвращение к безналичным субсидиям тем получателям, которые задолжали за коммуналку. Об этом рассказал глава министерства Андрей Рева во время брифинга во вторник, сообщает 112 Украина.

«Я думаю, мы внесем изменения в постановление, и тот, кто допускал просрочку оплаты, имея на руках деньги, они будут в течение следующего года будут получать субсидии в безналичной форме. Потом, если все будет нормально, они могут перейти снова на наличную форму», - сказал Андрей Рева.

На данный момент порядок прописан таким образом, что в случае накопления долгов гражданам откажут в субсидии на следующий период.

Напомним, с 1 марта правительство начало выплату субсидий наличными тем гражданам, которым она назначена в 2018 году.

С 12 марта Ощадбанк начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия назначена до 31 декабря 2018 года. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги