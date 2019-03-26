В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно статуса Голанских высот. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, сообщает УНИАН.

«Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН. Вопросы Голанских высот неоднократно рассматривались Советом безопасности ООН, который принял соответствующие решения, в частности резолюции № 242 от 1967 года, № 465 от 1980 года, № 497 от 1981 года», - сообщила Зеленко.

В частности, в резолюции № 497 от 1981 года, текст которого размещен на сайте Совбеза ООН, сказано, что «решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных Сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы».

Спикер МИД Украины отметила, что Украина «продолжает последовательно выступать за достижения всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке с учетом легитимных интересов безопасности Израиля».

Также Зеленко отметила, что в Украине обеспокоены эскалацией ситуации вокруг сектора Газа, что произошло в последние сутки в результате обстрела гражданского объекта на территории Израиля 25 марта. «Направленные акты террора против Израиля со стороны движения ХАМАС, прежде всего ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность для жизни гражданского населения, считаем абсолютно неприемлемыми», - подчеркнула Зеленко.

«Призываем как Израиль, так и Палестину к максимальной сдержанности с целью избежания масштабного вооруженного конфликта», - заявила она. По словам Зеленко, в МИД Украины считают, что в это сложное время важнейшим приоритетом должно стать снижение напряжения и гарантирования того, что жизнь мирного населения не будет поставлена под угрозу.



В понедельник, 25 марта, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

ООН продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты - спорная территория, которую считают своей Сирия и Израиль. До 1967 года они входили в состав Сирии, но израильская армия захватила большую часть этой территории во время Шестидневной войны в июне 1967 года. С тех пор сирийские и израильские силы разделяет демилитаризованная линия.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. Совбез ООН не признал этого решения.