Украина будет добиваться от Евросоюза ужесточения санкций против России в связи с ситуацией в Азовском море и Керченском проливе. В частности, предлагается арестовывать корабли, заходящие в порты аннексированного Крыма.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает «Обозреватель».

Дипломат напомнил, что ЕС будет пересматривать пакет антироссийских санкций в июне.

По словам Кулебы, Евросоюз отреагировал на обострение ситуации с безопасностью в Керченском проливе, на нападение российских кораблей на украинские, применив персональные санкции против конкретных лиц. Но украинская сторона считает, что это недостаточный уровень реакции.

Представитель МИД Украины отметил, что санкции против России должны достичь двух целей: «Цель номер один – демотивировать Россию от эскалации ситуации, показать, что каждая попытка эскалации будет означать цену, которую должна заплатить Россия не только запретами на въезд конкретных людей, но и для своей экономики на секторальном уровне. Второе – надо мотивировать Россию освободить пленных украинских моряков».

«Тех санкций, которые уже были одобрены, явно для этого недостаточно», – подчеркнул он.

В частности, по его словам, рассматриваются варианты санкций против компаний-владельцев судов, которые не придерживаются украинского законодательства, проходя Керченский пролив.

«Вся эта затея с Азовским морем и Керченским проливом имеет цель выдавить Украину из Азовского моря и превратить Азов во внутреннее озеро России. Надо подходить креативно и рассматривать разные варианты финансового и экономического влияния, чтобы отбить у России желание продолжать эту операцию. Тут зависит от российских компаний, которые владеют этими судами. Есть инициатива о том, чтобы корабли, которые незаконно заходят в крымские порты, тоже должны попадать под санкции и в случае задержания быть реквизированными», – рассказал украинский дипломат.

«Можно подойти к вопросу шире и ввести новый уровень санкций в финансовой сфере, ввести очередные ограничения на возможность России одалживать деньги на внешних рынках. Инструментарий находится в финансово-экономическом блоке», – добавил он.

При этом Кулеба констатировал, что дискуссии относительно усиления санкций против России в Европейском Союзе «происходят все сложнее», и результат этих усилий тяжело предвидеть.

«Санкции утверждаются дважды в год, в июне и январе, поэтому надо дождаться июня. У нас есть несколько месяцев переговорного процесса, в рамках которого Украина будет работать над тем, чтобы санкции были как можно сильнее. А определенные силы в Европейском Союзе будут работать над тем, чтобы санкции были как можно более символическими», – объяснил дипломат.

Напомним, 15 марта Совет Европейского Союза, Министерство финансов США и правительство Канады ввели индивидуальные санкции против граждан и компаний России, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Позже к «азовским» санкциям присоединилась Австралия.