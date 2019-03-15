Совет Европейского Союза ввел индивидуальные санкции в восьми граждан России, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Соответствующее решение Совет ЕС принял 14 марта.

В санкционный список включили следующие фамилии: Сергей Станкевич – глава пограничного директората ФСБ РФ в Крыму, который отвечал за действия российских кораблей во время агрессии против украинских судов; Андрей Шеин, заместитель председателя пограничного директората-глава морского подразделения ФСБ РФ в Крыму; Алексей Саляєв, командующий одного из судов, которое принимало активное участие в агрессии в районе Керченского пролива; Андрей Шипицын, командир патрульного лодки «Изумруд», принимал участие в инциденте; Алексей Шатохин, председатель Керченского контрольного пункта ФСБ РФ; Руслан Ромашкин, ответственный за координацию действий во время агрессии в районе Керченского пролива;Сергей Щербаков, командир протисубмаринного лодки «Суздалец», принимавший участие в инциденте; Александр Дворников, командующий Южного военного округа РФ.

Фамилии россиян добавлены к уже имеющемуся списку индивидуальных санкций, введенных Евросоюзом в марте 2014 года за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Решение будет принято до конца этой недели.

Санкции против восьми россиян, как и против всех, кто фигурирует в этом списке, внедрен в виде запрета на въезд и замораживания активов. Сегодня в списке находились 153 человека и 40 компаний, срок действия санкций истекает 15 марта. Этот пакет санкций ЕС продолжает каждые полгода.

Как сообщалось, 6 марта Комитет постоянных представителей Евросоюза принял решение о применении «азовского пакета» санкций против РФ по акт вооруженной агрессии в отношении украинских моряков и кораблей в Черном море и в районе Керченского пролива.

Ранее послы Европейского Союза одобрили введение дополнительных санкций против граждан России. Восемь человек, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Напомним, 27 ноября 2018 года следователи Службы безопасности Украины в Одесской области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили о подозрении 8 военнослужащим пограничной службы ФСБ и вооруженных сил РФ, совершившим нападение на украинских моряков.

В феврале сообщено о подозрении еще 7 военнослужащимвооруженных сил РФ и пограничной службы ФСБ.