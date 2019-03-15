Правительство Канады объявило о включении 114 физических и 15 юридических лиц в санкционный список. Министр иностранных дел Канады Фриланд заявила, что этот шаг принят правительством в ответ на российскую агрессию и захват украинских судов и моряков в ноябре 2018 года, сообщил ForUm’у посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

В Посольстве Украины в Оттаве обращают внимание, что это самый крупный пакет санкций канадского правительства с начала агрессии России. Канада синхронизировала это решение с ЕС и США, но ее санкционный перечень – значительно шире аналогичных списков, обнародованных сегодня Европейским Союзом и США.

«Это правильный ответ наших друзей на дерзость Кремля. Безнаказанности не будет! - отметил посол Шевченко. - Мы благодарны партнерам за принципиальную позицию и вдумчивые, своевременные действия».

В санкционный перечень попали влиятельные российские чиновники, бизнесмены, а также стратегические предприятия Российской Федерации – в частности, Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, российские авиа- производители «Сухой», «Туполев», «Объединенная авиастроительная корпорация».

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет для граждан Канады любой деятельности с перечисленными лицами.

Министр Фриланд в своем заявлении в очередной раз подчеркнула, что Канада призывает Россию немедленно освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда, а также разрешить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив и Азовское море.

С 2014 года Оттава ввела санкции в отношении 429 физических и юридических лиц.

Полный санкционный перечень здесь.