Министерство финансов США внесло шесть физических лиц и восемь российских компаний в санкционный список из-за агрессии РФ против Украины.

Так, в санкционный список вошли замглавы погранслужбы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Руслан Ромашкин.

Также в списке фигурируют зампред ЦИК «ДНР» Алексей Найденко и секретарь ЦИК «ДНР» Владимир Высоцкий, передает Интерфакс.

В список также внесены российский приборостроительный концерн «Океанприбор», машиностроительное предприятие «Завод «Фиолент», Конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит», компания «Новые проекты», строительная компания «Консоль-строй лтд», машиностроительный завод «Звезда», «Ярославский судостроительный завод», «Зеленодольский завод имени А.М.Горького».

В Минфине отмечают, что речь идет об «оборонных предприятиях, действующих в Крыму».

В релизе говорится, что вводимые Минфином США меры затрагивают лица и предприятия, имеющие отношение к безосновательным атакам на украинские военно-морские суда в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке нелегитимных выборов на востоке Украины.

В нем подчеркивается, что меры являются дополнением к санкциям, введенным ранее в пятницу ЕС и Канадой.

«Соединенные Штаты и наши трансатлантические партнеры не позволят продолжающейся агрессии России в отношении Украины остаться безнаказанной. Эта совместная инициатива с нашими партнерами в Европейском Союзе и Канадой усиливает наши общие обязательства вводить целенаправленные и существенные санкции в ответ на попытки Кремля пренебрегать международными нормами и подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины», - отмечается в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

К российским гражданам и компаниям применяются блокирующие санкции (так называемый SDN-список): их активы на территории США замораживаются, физическим лицам запрещается въезд на территорию США, а американским резидентам запрещены сделки с попавшими в списки блокирующих санкций лицами и компаниями.

Ранее ЕС добавил в свои санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьмерых россиян. В них также фигурируют Станкевич, Шеин, Ромашкин.

Кроме того в санкционный список ЕС попали Александр Дворников (командующий войсками РФ Южного военного округа), Сергей Щербаков (командир малого противолодочного корабля ВМС России «Суздалец»), Алексей Саляев (командир корабля «Дон» Госпогранслужбы ФСБ РФ), Андрей Шипицын (командир корабля «Изумруд»), Алексей Шатохин (начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Крыму).