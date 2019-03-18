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Австралия ввела санкции против граждан России, причастных к нападению и захвату украинских кораблей и моряков во время их попытки пройти Керченским проливом 25 ноября 2018 года, а также против «лидеров» контролируемых сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Маризе Пейн, пишет Европейская правда.

Она напомнила, что Австралия вместе с США, Соединенным Королевством и другими странами-членами Европейского Союза и Канадой является твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Сегодня я объявляю целевые финансовые санкции и запреты поездок семи россиянам за их роль в перехвате и захвате украинских морских судов, которые пытались пройти через Керченский пролив. Австралия обеспокоена этой эскалацией напряженности в Азовском море в ноябре 2018 года», - говорится в заявлении.

Пейн также призвала Россию без промедлений освободить украинских моряков и судна, и обеспечить беспрепятственную навигацию в Керченском проливе.

«Австралия не признает никаких действий, направленных на легитимацию аннексии Крыма или отделения частей Донецкой и Луганской областей Украины. Поэтому я также ввела целевые финансовые санкции и запреты поездок против трех «лидеров» контролируемых сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей Украины после так называемых выборов в ноябре 2018 года», - говорится в заявлении министра.

Напомним, 15 марта Совет Европейского СоюзаМинистерство финансов США и правительство Канады  ввели индивидуальные санкции против граждан и компаний России, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.
ForUm

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