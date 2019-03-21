Для военнослужащих Вооруженных сил в целом по Украине создано 93 избирательных участка для участия в выборах Президента Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, отвечая на запрос Укрифнорма.

«В целом для военнослужащих Вооруженных сил Украины будет создано 93 участка, из них 79 - в зоне Операции Объединенных сил», - говорится в письме.

Отмечается, что один из участков будет работать в учебном центре, один - в дисциплинарном батальоне, два - за границей в местах расположения миротворческих контингентов и 10 участков - в медицинских учреждениях Министерства обороны Украины.

В Генштабе также сообщили, что по представлению Министерства обороны и в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О выборах президента Украины» было образовано 79 специальных избирательных участков в исключительном случае на временной основе на территории воинских частей (формирований) в зоне проведения операции Объединенных сил. В частности, 14 участков - в Луганской области, 65т в Донецкой.

Напомним, ранее командующий ООС Сергей Наев заявлял, что военным, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования на президентских выборах 31 марта.

В штабе сообщили, что военные Вооруженных сил Украины на первой линии обороны смогут проголосовать на президентских выборах на ротационной основе: бойцы будут отправляться на специально созданные участки в воинских частях по очереди по соответствующему решению командиров подразделений.

Центральная избирательная комиссия создала специальные избирательные участки и комиссии на территории воинских частей в зоне проведения операции Объединенных сил.