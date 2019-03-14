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Центральная избирательная комиссия создала специальные избирательные участки и комиссии на территории воинских частей в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Рассмотрев соответствующие представления Министерства обороны Украины, комиссия образовала в исключительном случае 80 специальных избирательных участков на территории военных частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей на очередных выборах президента 31 марта.

Таким образом на территории Донецкой области образовано 65 избирательных участков, на территории Луганской области - 14 избирательных участков, на территории Львовской области - 1 избирательный участок.

Также созданы участковые избирательные комиссии по выборам президента указанных специальных избирательных участков.

Напомним, ранее командующий ООС Сергей Наев заявлял, что военным, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования на президентских выборах 31 марта.

В штабе сообщили, что военные Вооруженных сил Украины на первой линии обороны смогут проголосовать на президентских выборах на ротационной основе: бойцы будут отправляться на специально созданные участки в воинских частях по очереди по соответствующему решению командиров подразделений. 
ForUm

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