Военным, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования в президентских выборах 31 марта.

Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев в комментарии телеканалу UA:Донбасс, сообщает УНИАН.

«Есть избирательные участки, никаких других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти, то пойдут и проголосуют. А там, где нет возможности, то значит, будут продолжать защищать», — заявил Наев.

Напомним, ранее Наев заявил, что военнослужащие Объединенных сил, как и все граждане Украины, смогут воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах президента. На территории воинских частей ведется работа по созданию специальных избирательных участков для бойцов.