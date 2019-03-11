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Военные Вооруженных сил Украины на первой линии обороны в зоне проведения операции Объединенных сил смогут проголосовать на президентских выборах на ротационной основе: бойцы будут отправляться на специально созданные участки в воинских частях по очереди по соответствующему решению командиров подразделений. Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Алексей Трегуб.

«Ничего кардинально нового - военнослужащие будут голосовать, как и все граждане Украины, единственное - те, кто несут службу на первой линии обороны, на передовой, то командиры будут решать вопрос, чтобы личный состав голосовал по очереди, то есть на ротационной основе», - заявил он.

Трегуб рассказал, каким образом может проходить голосования: «кто-то до обеда несет службу, остальные голосуют на специально созданных избирательных участках в воинских частях, кто будет голосовать после обеда. В течение дня всем будет предоставлена возможность воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах».

Он отметил, что в настоящее время специальные участки находятся на стадии создания. Также представитель пресс-центра ОС подчеркнул, что армия находится вне политики. «Как и любые граждане военнослужащие имеют возможность смотреть телевизор, читать прессу, но никакая специальная агитация в воинских частях как правило не ведется», - заверил представитель пресс-центра ООС.

Напомним, ранее командующий ООС Сергей Наев заявлял, что военным, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования на президентских выборах 31 марта.
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