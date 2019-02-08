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Россия не будет посылать своих представителей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы в Украине.  

«Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их использования в Украине», - говорится в заявлении МИД России.

Москва расценивает отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей «как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур».

«Тем самым причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей «золотого стандарта» принципов электорального мониторинга. Киевские власти, по сути, «вытерли ноги» об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», - заявили в Москве.

В этих условиях российская сторона, исходя из соображений безопасности представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину.

«Отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах Президента Украины ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сегодня в Москве подтвердили, что двое наблюдателей от РФ 11 февраля попытаются въехать в Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ.  

7 февраля Верховная Рада запретила наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.
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