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Россия направит своих кандидатов в состав краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в Украине в соответствии с полученным приглашением.

«Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением», - сообщает МИД РФ.

В сообщении указано, что соответствующий циркулярный запрос БДИПЧ ОБСЕ поступил 12 февраля.

В МИД РФ выразили надежду, что российским кандидатам будут «предоставлены все необходимые условия для выполнения функции международного наблюдения».

В министерстве напомнили, что ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в состав этой миссии. «Из-за этого мы были вынуждены отменить их командирование», - пояснили в Москве.

«Несмотря на это, российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае в Украине», - подчеркивает МИД РФ.

«Наши действия основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателям на выборы друг друга. Данная мера призвана гарантировать транспарентность и демократичность избирательных процессов», - подчеркивается в комментарии.

Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования. Члены долгосрочного компонента отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада запретила наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что РФ не будет посылать своих представителей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы в Украине. 
ForUm

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