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В Нидерландах полиция задержала троих подозреваемых в причастности к стрельбе в городе Утрехт, жертвами которой стали три человека.

Как сообщает «Новое Время» со ссылкой на Associated Press, среди задержанных - 37-летний Гекмен Танис, которого считают главным подозреваемым по этому делу.

Таныша подозревают в непредумышленном убийстве с возможным террористическим мотивом.

Как сообщили представители правоохранительных органов королевства во вторник, 19 марта, в салоне машины, на которой пытался скрыться стрелявший, было найдено письмо, которое свидетельствует о террористическом мотиве его действий.

Также следователи выяснили, что нападавший не был лично знаком ни с одной из жертв.

Как ранее сообщал ForUm, утром 18 марта в центре нидерландского города Утрехт 37-летний уроженец Турции Гекман Танис открыл огонь в трамвае, ранив нескольких человек. В результате стрельбы погибли три человека. Спустя несколько часов стрелок был задержан полицией.
ForUm

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