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Сегодня, 31 января, около 11:30, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению временно оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарского, выпустив 5 очередей из автоматического оружия.

Как сообщил Генштаб ВСУ, в результате вражеского обстрела огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарска 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища.

Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.

«Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и еще раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса», - заявили в Генштабе.
ForUm

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