Количество погибших в результате стрельбы в Утрехте, Нидерланды, выросло до трех человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу муниципалитета города в Twitter.

Как сообщается, на данный момент подтверждена гибель трех человек, ещё девять ранены.

Полиция города обнародовала фото подозреваемого в нападении - это Гекман Танис, 37-летний уроженец Турции.

Мэр Утрехта Джен Ван Занен заявил, что на данный момент приоритетной версией следствия является теракт. Кроме того, уточняется, что не исключается наличие у стрелка сообщников, хотя на данный момент подтверждений этому нет.

Отмечается, что стрелок все еще на свободе.

Напоминаем, сегодня утром в Утрехте Гекман Танис открыл огонь в трамвае, ранив нескольких человек. Уровень террористической угрозы в городе временно повышен до самого высокого уровня.