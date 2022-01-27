Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» в Днипре.

«С учетом того, что за любые действия, как и хорошие, так и плохие, несет службу командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с должности командующего Национальной гвардии», - заявил Балан на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали.