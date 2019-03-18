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Один человек погиб и несколько получили ранения в результате стрельбы в центре нидерландского города Утрехт в понедельник утром.

Об этом заявили в местной полиции, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NOS.nl.

По словам очевидцев, мужчина достал оружие в трамвае и расстрелял несколько человек. Полиция расследует причину. До сих пор непонятно, сколько людей пострадало. Полиции пока не удалось арестовать злоумышленника.

В полиции уже есть подозреваемый, который, вероятно, скрылся на автомобиле. Следствие рассматривает возможность «террористического мотива».

Площадь возле трамвайной станции на западе Утрехта перекрыта экстренными службами. Трамвайное движение прекращено. Полиция призывает людей через Twitter не усложнять работу спасателям и сохранять дороги свободными.

В то же время, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на городскую полицию,  в результате стрельбы погиб один человек. 

Репортер голландской национальной телекомпании NOS сообщил о накрытом теле на месте инцидента.

Правоохранители подняли уровень террористической опасности в городе до наивысшего. Стрелявший все еще находится на свободе.

Премьер-министр Марк Рютте назвал ситуацию «тревожной» и заявил о намерении проконсультироваться со созванной кризисной командой.
ForUm

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