Полиция Нидерландов задержала 37-летнего уроженца Турции, которого подозревают в открытии огня в трамвае в Утрехте, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Об этом вечером в понедельник, 18 марта, сообщил начальник полиции Утрехта Роб ван Бри на пресс-конференции, передает DW.

Полиция сообщила, что подозреваемый, которого ранее объявили в розыск, задержали в одном из районов Утрехта. После этого уровень террористической угрозы в провинции был снижен на одну ступень - до четвертого уровня. Полиция проводит допрос подозреваемого/

Министр юстиции Нидерландов Ферда Граппергаус сообщил впоследствии на пресс-конференции, что нападавший был известен правоохранителям за совершенные им ранее правонарушения, не уточнив при этом, какие именно.

Премьер-министр страны Марк Рютте на этой же пресс-конференции отметил, что трое из пяти раненых находятся в критическом состоянии. По словам главы правительства, правоохранители все еще выясняют, имел место террористический мотив в действиях нападающего.

Сначала полиция исходила именно из «террористического мотива», однако позже правоохранители сообщили, что не исключают и другого мотива, связанного с личными отношениями подозреваемого.

Турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на семью нападающего сообщило, что он стрелял в трамвае в свою родственницу, но попал и у других людей, которые пытались ей помочь. Пока не сообщается, пострадала ли эта женщина.

Как ранее сообщал ForUm, утром 18 марта в центре нидерландского города Утрехт 37-летний уроженец Турции Гекман Танис открыл огонь в трамвае, ранив нескольких человек. В результате стрельбы погибли три человека.







