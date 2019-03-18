Североатлантический совет НАТО призвал Российскую Федерацию вернуть Украине контроль над оккупированным Крымом. Соответствующее заявление обнародовано на сайте Альянса.

Россия превратила оккупированный Крым в «неприступную крепость», собрав там крупную и хорошо оснащенную группировку войск. Об этом заявил «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

За пять лет после оккупации Крыма экономика России потеряла более 150 миллиардов долларов, по большей части – в результате санкций, введенных Западом.

Украина инициирует создание специальной рабочей группы по аудиту оценивания причиненных убытков и потерь из-за военного конфликта и использования средств на ликвидацию его последствий. С таким предложением Счетная палата обращается к конгрессу INTOSAI, насчитывающему 200 стран-членов. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Сегодня в Киевском районном суде города Одессы с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры оглашен приговор бывшему главе Захаровской районной государственной администрации в Одесской области Дмитрию Франчуку, который, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно выписал самому себе надбавки на общую сумму более 65 тысяч гривен.

Председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что получил письмо от послов США и ЕС, а также от представительства Международного валютного фонда с просьбой отложить рассмотрение всех законопроектов о незаконном обогащении.

Селфи с бюллетенями в кабинках для голосования являются нарушением закона. Об этом сегодня, 18 марта, во время брифинга рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко.

14 марта 2019 семи лицам сообщено о подозрении в хищении особо ценной земли в Киево-Святошинском районе, в результате чего интересам государства нанесен ущерб в размере почти 44 млн грн.

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего представителя президента РФ в так называемом «Крымском федеральном округе» гражданина РФ Олега Белавенцева, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.

Украина находится на втором месте в мире по темпам роста в рейтинге Doing Business с 2009 года.

Сегодня утром в центре нидерландского города Утрехт 37-летний уроженец Турции Гекман Танис открыл огонь в трамвае, ранив нескольких человек. В результате стрельбы погибли три человека. Спустя несколько часов стрелок был задержан полицией.

Сегодня в одном из подразделений Мостиского отряда в результате огнестрельного выстрела был ранен военнослужащий.

В Киеве начались работы по демонтажу Шулявского путепровода.

Правоохранители Киева задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen на улице Крещатик.