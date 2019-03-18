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Россия превратила оккупированный Крым в «неприступную крепость», собрав там крупную и хорошо оснащенную группировку войск.

Об этом заявил «глава» оккупированного Крыма  Сергей Аксенов в интервью ТАСС.   

«На полуострове сосредоточена мощнейшая группировка, оснащенная самым современным вооружением. Это корабли Черноморского флота, это новейшие комплексы противовоздушной, противокорабельной обороны, радиоэлектронной борьбы и так далее. У нас дислоцируются подразделения ВДВ. Все закрыто наглухо. Сейчас в одном только Крыму сил больше, чем у всей Украины», - утверждает он.

Аксенов заявил, что построенный на админгранице с Украиной забор решил проблему незаконных пересечений границы.

«После прорыва диверсионных групп в 2016 году было принято решение усилить границу техническими средствами. Теперь нет незаконных пересечений границы. Хотя их и раньше было немного. Так что перешеек на границе с Украиной, сухопутная часть закрыта полностью, морская тоже надежно контролируется», - сказал он.

Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». 

18 марта президент РФ Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 

Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на «референдуме», международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ. 
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