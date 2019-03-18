Сегодня, 18 марта, в Киевском районном суде города Одессы с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры оглашен приговор бывшему главе Захаровской районной государственной администрации в Одесской области Дмитрию Франчуку, который, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно выписал самому себе надбавки на общую сумму более 65 тысяч гривен, сообщает пресс-служба САП.

Так, по данным прокуратуры, обвиняемый подготовил и самостоятельно подписал письмо на имя тогдашнего председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили для получения согласования на установление ему надбавки за интенсивность труда и выполнение особо важной работы.

В САП отметили, что в дальнейшем, чтобы скрыть свои преступные намерения, чиновник устно обратился к заместителю председателя Одесской ОГА с просьбой поставить «промежуточную» резолюцию в указанном письме.

«Заметим, несмотря на то, что письмо было подписано заместителем главы Одесской ОГА, его не отметили как входящий документ и не направили на рассмотрение главы ОГА. Таким образом, обвиняемый, осознавая, что надбавки не согласованы в установленном законном порядке, подписал распоряжение, которым назначил себе надбавки в размере 695% от должностного оклада», – говорится в сообщении.

Суд, поддержав принципиальную позицию прокурора пятого отдела САП Дениса Демкива, признал бывшего главу Захаровской РГА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины, и приговорил к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.

Кроме того, удовлетворен иск Захаровской РГА о взыскании с обвиняемого 65 тыс. 403,4 гривен в пользу истца.

В прокуратуре подчеркнули, что это первый обвинительный приговор по делам САП с назначением наказания в виде лишения свободы.