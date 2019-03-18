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Сегодня в одном из подразделений Мостиского отряда в результате огнестрельного выстрела был ранен военнослужащий, сообщает Госпогранслужба.

В результате обстоятельств, которые в настоящее время уточняются, военнослужащий Мостиского отряда получил огнестрельное ранение. Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде.

На место происшествия немедленно вызвана карета скорой помощи. Врачи транспортировали раненого в ближайшее медучреждение, но, к сожалению, во время транспортировки военнослужащий умер.

Государственная пограничная служба выражает соболезнования семье и близким погибшего.

Военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан.

По данному факту Государственной пограничной службой создана ситуативная группа для проведения расследования.  

На месте работает оперативно-следственная группа.
ForUm

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