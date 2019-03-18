также в разделеВыборы
Стало известно, как будут выбирать президента Украины в Антарктиде 4
Блогер показал, как Тимошенко за деньги имитирует поддержку атошников 184
Березенко не пришел на допрос по делу о подкупе избирателей 11
Глава Киберполиции заявил об активизации хакеров РФ 31
Климкин: Российских наблюдателей в Украине не будет 33
МВД проверяет заявления о вмешательстве в систему «Выборы-2019» 16
Пелюховский: У Гриценко и его команды крайне негативный бэкграунд 49
ОБСЕ включила 24 россиян в список наблюдателей в Украину 49
Боксы для доставки бюллетеней закупят за счет ОИК 20
Уже 90 тысяч украинцев сменили место голосования 17
ЦИК: Видеонаблюдения на избирательных участках не будет 29
С начала избирательной кампании против ЦИК подали 59 исков 11
ЦИК создала избирательные участки в воинских частях в зоне ООС 21
Политолог: Мураев и Вилкул сегодня помогают Порошенко, потому что работают на раскол оппозиции 71
Тимошенко призвала евросообщество не дать Президенту сфальсифицировать выборы 45
За неделю до выборов полиция Киева перейдет на усиленный режим работы 23
ООН: Перед выборами в Украине создали «атмосферу запугивания» 136
Аваков заявляет, что Нацдружины не будут вмешиваться в выборы 40

Селфи с бюллетенями в кабинках для голосования являются нарушением закона. Об этом сегодня, 18 марта, во время брифинга рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Мы обращаемся к избирателям, которые должны ответственно подойти к реализации волеизъявления - в день голосования избиратель не должен никому отчитываться о своем волеизъявлении. Более того, этот отчет на сегодняшний день может содержать признаки уголовного преступления, избиратель может понести наказание за то, что он разглашает результаты своего волеизъявления. Избиратель не имеет права фотографировать свой избирательный бюллетень, не имеет права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом избиратель нарушает тайну голосования. То есть никаких селфи с бюллетенями в кабинках для голосования», - сказал Варченко.

По его словам, избиратель, который продемонстрировал свое волеизъявление, может быть привлечен к ответственности в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. «А должностное лицо, являющееся субъектом избирательного процесса, может быть привлечено к ответственности за нарушение тайны голосования и получить наказание в виде лишения свободы до 3 лет», - добавил советник министра внутренних дел.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
26
Теги