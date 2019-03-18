Селфи с бюллетенями в кабинках для голосования являются нарушением закона. Об этом сегодня, 18 марта, во время брифинга рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Мы обращаемся к избирателям, которые должны ответственно подойти к реализации волеизъявления - в день голосования избиратель не должен никому отчитываться о своем волеизъявлении. Более того, этот отчет на сегодняшний день может содержать признаки уголовного преступления, избиратель может понести наказание за то, что он разглашает результаты своего волеизъявления. Избиратель не имеет права фотографировать свой избирательный бюллетень, не имеет права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом избиратель нарушает тайну голосования. То есть никаких селфи с бюллетенями в кабинках для голосования», - сказал Варченко.

По его словам, избиратель, который продемонстрировал свое волеизъявление, может быть привлечен к ответственности в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. «А должностное лицо, являющееся субъектом избирательного процесса, может быть привлечено к ответственности за нарушение тайны голосования и получить наказание в виде лишения свободы до 3 лет», - добавил советник министра внутренних дел.