Украина инициирует создание специальной рабочей группы по аудиту оценивания причиненных убытков и потерь из-за военного конфликта и использования средств на ликвидацию его последствий. С таким предложением Счетная палата обращается к конгрессу INTOSAI, насчитывающему 200 стран-членов.

Об этом в интервью Зеркалу недели сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Цель этой группы – разработка методологии для оценивания причиненных убытков и механизмов эффективного контроля использования средств на преодоление этих убытков. Речь идет о разработке универсальной методологии, которую могло бы использовать любое государство, пострадавшее вследствие войны, как и Украина.

«У нас уже состоялась встреча с министром иностранных дел и послами ряда стран. Мы донесли до них эту идею и попросили рассказать о нашей инициативе вышестоящим органам аудита в их государствах. Кроме того, отдельно проводим встречи с дружескими к нам ведомствами в Польше, Литве, Чехии, которые также могут нам помочь с этой инициативой. Тот факт, что мы не привязываем исключительно к Украине, а хотим создать универсальную методологию для всех, должен нам помочь. Есть немало стран тоже заинтересованных в создании такой рабочей группы в INTOSAI, - Кипр, Азербайджан, Афганистан, Грузия, Ирак, Кувейт, Македония, Молдова, Сирия, Хорватия, Израиль и, к сожалению, многие другие», - заявил глава Счетной палаты.

По словам Пацкана, несмотря на то, что конгресс состоится в Москве, а украинская делегация будет бойкотировать данное мероприятие, имеется группа поддержки, которая готова озвучить инициативу Украины.

По его мнению, если показать на примере одного конфликта, сколько было причинено убытков государству, сколько средств необходимо для преодоления этих последствий, отношение мира к государству-агрессору будет меняться.

«Даже больше, в международных инстанциях, в судах мы сможем использовать эти данные, рассчитанные с применением методики, утвержденной международной организацией, лучшими специалистами. Нам будет легче отстаивать свои позиции, наши данные будут бесспорными, обоснованными», - рассказал Пацкан.

Что касается торможения процесса странами, виновными в нанесении военных убытков, то для противодействия им Украина стремится не только создать эту специальную рабочую группу, но и возглавить ее.