14 марта 2019 семи лицам сообщено о подозрении в хищении особо ценной земли в Киево-Святошинском районе, в результате чего интересам государства нанесен ущерб в размере почти 44 млн грн. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

В частности, речь идет о:

- экс-президенте Национальной академии аграрных наук Украины (далее - НААН), действия которого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины;

- сотруднике Службы безопасности Украины (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины);

- вице-президенте НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 УК Украины);

- директоре ННЦ Институт земледелия НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины);

- экс-заведующем отделом ННЦ Институт земледелия НААН (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины);

- заведующем отделом внедрения ННЦ Институт земледелия НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 УК Украины);

- экс-начальнике управления государственного земельного кадастра Главного управления Госземагентства в Киевской области (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Детективы НАБУ установили, что в течение 2013-2014 годов подозреваемые инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет об участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

Решение об изъятии такой земли и изменение ее целевого назначения может принимать исключительно Верховная Рада по представлению Кабинета Министров Украины. Однако чиновники НААН в сговоре с должностными лицами ГУ Госземагентства в Киевской области проигнорировали требования законодательства (ст.ст. 149, 150 Земельного кодекса Украины) и без согласования с КМУ и без согласия парламента приняли решение о согласии на прекращение права постоянного пользования земельными участкам НААН.

В результате такого решения участки перешли в собственность заранее определенных лиц. Среди получателей участков не только подозреваемые и их близкие лица, но и сотрудники СБУ, должностные лица НААН, Министерства аграрной политики и других органов власти. Всего эти лица получили 144 участка, на 138 из которых права собственности уже оформили.

С целью защиты интересов государства детективы НАБУ инициировали наложения ареста на 144 участка, сформированные за счет противоправно изъятой особо ценной земли ГП ОХ «Чабаны». Суд ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП удовлетворил.

Сейчас устанавливается круг других лиц, причастных к преступлению. По ряду из них идет процесс согласования с САП сообщений о подозрении.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2017 года. В рамках этого же производства исследуются и другие эпизоды по хищению особо ценной земли в других регионах Украины.