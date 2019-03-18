Украина находится на втором месте в мире по темпам роста в рейтинге Doing Business с 2009 года, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«С 2014 года Украина выросла в рейтинге Doing Business на 41 позицию. Благодаря дерегуляции мы уже достигли ежегодной экономии бизнеса в размере более 1 млрд грн», - отметили в ведомстве.

За три года Кабмин провел 8 дерегуляционные заседания, на которых было отменено около 1300 устаревших актов, создававших давление на предпринимателей.

Кумулятивный эффект от дерегуляционных усилий в 2018 году – это упрощение ведения бизнеса для около 100 тысяч субъектов розничной торговли; около 1000 компаний и для более 10 тыс. ФЛП, которые осуществляют ремонт бытовых изделий; 6300 компаний, осуществляющих инженерно-поисковые работы; более 6700 компаний, которые занимаются строительством; около 100 тыс. субъектов в год, которые формируют и получают земельные участки, уменьшат расходы на доработку документов

«Мы не останавливаемся на достигнутом и работаем для того, чтобы и дальше прогрессировать. Для этого уже следующем рейтинге необходима поддержка Верховной Рады. А именно принятие законопроектов: №8124, который позволит попасть в топ-50 рейтинга Doing Business и №4650 о декоммунизации, который лишает советского наследства в законодательстве», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, в 2018 году Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место.