Правоохранители Киева задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen на улице Крещатик, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По спецлинии «102» в Печерское управления полиции поступило сообщение о том, что человек бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина на улице Крещатик.

В ходе отработки территории сотрудники уголовного розыска разоблачили и задержали 53-летнего жителя столицы. Его доставили в управление полиции для дачи объяснений.

«Относительно лица задержанного по подозрению в совершении этого правонарушения: установлено, что он - активный участник многочисленных уличных акций, которые происходят в городе Киеве, и является членом радикальной экстремистских организации, руководитель которой задержан СБУ и находится в СИЗО. Целью этой организации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия. Также есть основания полагать, что он причастен к ночному поджогу магазина на Оболони. Собирается доказательная база», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Начаты уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога и по факту хулиганства. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, 18 марта в Киеве в витрину магазина Roshen на Крещатике неизвестный бросил пластиковую бутылку с горючим веществом.

Вечером 17 марта неизвестные подожгли магазин Roshen на проспекте Оболонском в Киеве.