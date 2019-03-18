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Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего представителя президента РФ в так называемом «Крымском федеральном округе»  гражданина РФ Олега Белавенцева, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Следствием установлено и в суде доказано, что уполномоченный представитель президента Российской Федерации в «Крымском федеральном округе» Белавенцев А.Е. в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории Украины, а именно Автономной Республики Крым, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, организовывал совершение военнослужащими Российской Федерации во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменения границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и дальнейшей аннексии территории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины, а также в указанный период подстрекал украинских военнослужащих к совершению государственной измены», - снаписала она.

Напомним, в октябре 2016 года суд разрешил Главной военной прокуратуре осуществлять специальное предварительное расследование в отношении Белавенцева.

21 марта 2014 года Белавенцева назначили полномочным представителем президента России в образованном в тот же день «Крымском федеральном округе».

28 июля 2016 года Россия упразднила «Крымский федеральный округ», включив его в состав Южного федерального округа. Таким образом Белавенцев потерял пост представителя Путина в Крыму.
ForUm

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