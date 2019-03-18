Североатлантический совет НАТО призвал Российскую Федерацию вернуть Украине контроль над оккупированным Крымом. Соответствующее заявление обнародовано на сайте Альянса.



«Пять лет назад Россия применила силу против Украины, чтобы незаконно и неправомерно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и большой проблемой для евроатлантической безопасности. Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаем и не будем признавать. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Крым - это территория Украины», - подчеркивается в заявлении, передает УНИАН.

Отмечается, что союзники глубоко обеспокоены злоупотреблениями правами человека и нарушениями, которые осуществляются де-факто российскими властями в незаконно аннексированном Крыму против украинцев, крымских татар и представителей других местных общин. «Эти нарушения включают внесудебные казни, похищения, насильственные исчезновения, насилие, своевольные задержания, аресты и пытки. Несмотря на приказ Международного суда ООН, крымскотатарский орган самоуправления Меджлис, как и раньше, преследуется и запрещен на своей родной земле», - отмечают в НАТО.

«Альянс призывает Россию немедленно положить конец всем нарушениям и злоупотреблениям в незаконно аннексированном Крыму, освободить украинских политзаключенных и заложников и обеспечить организациям по международному мониторингу доступ в Крым. Любые попытки легитимизировать или нормировать незаконную и противоправную аннексию Крыма должны прекратиться, в том числе автоматическое введение российского гражданства, насильственное перемещение населения, призыв в вооруженные силы Российской Федерации и незаконное проведение российских избирательных кампаний», - говорится в заявлении.

Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

18 марта президент РФ Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на «референдуме», международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ.