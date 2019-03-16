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Во Франции в пятницу, 15 марта, специалисты начали расшифровку данных полета и аудиозаписей, полученных с «черного ящика» авиалайнера Boeing 737 MAX 8, разбившегося в конце прошлой недели в Эфиопии. Об этом сообщает «Голос Америки».

Расследование ведется властями Эфиопии, в нем также принимают участие специалисты из Франции и США.

Отмечается, что на получение первых результатов анализа полетных данных и записей с бортовых самописцев может уйти несколько дней.

Как сообщал ForUm, в связи с катастрофой самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии Украина 13 марта объявила, что прекращает летную эксплуатацию этих самолетов.

Уже ряд стран и авиакомпаний по всему миру запретила полеты авиалайнера Boeing 737 MAX 8 через после авиакатастрофы в Эфиопии. Европейский союз, Великобритания, Норвегия, Австралия, Китай, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бразилия, Мексика, Индия и другие страны заявили 12 марта, что запрещают полеты самолета этой модели или закрывают свое воздушное пространство для самолетов из других стран в качестве меры пресечения.

10 марта в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. 

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

В результате крушения лайнера никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.
ForUm

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