также в разделеЭкономика
Завышенные суммы в платежках: НКРЭКУ назначила внеплановые проверки 29 облгазов
В Украине цены на продукты питания продолжают расти
НКРЭКУ ввела ограничения на рынке электроэнергии
Нафтогаз начал покупать дорогой газ из Европы
Украинцам рассказали, как подтвердить стаж без трудовой книжки
Украинцам пояснили, почему плата за доставку газа не соответствует потребленному объему
Эксперты объяснили причину роста цен на капусту
В StateWatch подсчитали, сколько военного сбора собрали за 8 лет
Газпром снова снизил транзит газа через Украину
Госстат зафиксировал резкий рост ВВП в конце года
Украина и Турция заключили Соглашение о свободной торговле
Избран новый набсовет Укрзализныци, Лещенко стал заместителем главы
СМИ узнали, кто купил полуразрушенный завод «Электронмаш» 35
Глава Госпотребслужбы подала в отставку 10
Кабмин одобрил Соглашение о ЗСТ с Турцией 15
Великобритания выделяет почти GBP2 млрд Украине 21
Цена газа в Европе ушла ниже $900/тыс. куб. м на росте украинского транзита 32
Украина впервые в истории физически импортирует газ из Венгрии 38

Согласно данным, обнародованным Министерством юстиции Украины, 2021 год оказался успешным для рынка недвижимости, передает 24 канал.

После неудачного 2020-го количество сделок в прошлом году выросло на 50 тысяч. Но сохранится ли тенденция роста продаж в 2022-м?

Всего за прошлый год было продано 368 735 объектов недвижимости – квартир, жилых домов и усадеб. Об этом свидетельствует обнародованная на сайте Министерства юстиции. При этом темпы продаж росли из квартала в квартал.

  • в 1 квартале – 68 170,
  • во 2 квартале – 85 388,
  • в 3 квартале – 95 146,
  • в 4 квартале – 120 031.

Для сравнения, за 2020 год договоров купли-продажи недвижимости было заключено 315 647 сделок.

Это свидетельствует об оживлении рынка, остановить которое не удалось даже высокой цене. Квартиры в Киеве дорожали каждый квартал: за год "квадрат" вырос в цене более чем на 7 тысяч гривен.

Спрос на недвижимость пока не утоляется. По крайней мере, так уверяют профильные ресурсы. Они даже обнародуют несколько фантастических данных о том, что якобы 20% жителей Киевской области, Львова и Харькова и 15% жителей Одессы и Днепра готовы приобрести жилье уже в течение ближайшего года. Однако не все прогнозы экспертов относительно тенденций на рынке недвижимости так радужны. Все сходятся на том, что недвижимость ждет дальнейшее подорожание, однако главный вопрос – насколько продолжительным он будет.

Эксперт Алексей Коваль считает, что цены будут расти по двум причинам:

  • увеличение стоимости строительных материалов на мировом рынке,
  • постепенное уменьшение конкурентоспособных предложений.

В таких ситуациях покупатель может присматриваться ко вторичному рынку. Изменение стоимости здесь возможно в пределах 10 – 5%, однако есть факторы, которые могут нивелировать эти прогнозы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги